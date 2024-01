The Marvels to najgorzej zarabiający film MCU. Produkcja znika z kin

The Marvels od samego początku zapowiadało się dość nieciekawie. Nie dość, że jest to najtańszy film z Marvel Cinematic Universe, to jest też najkrótszy – koniec końców okazało się, że produkcją mogą nie przejąć się nawet sami fani MCU. Teraz już wiemy, iż najprawdopodobniej tak właśnie było, ponieważ The Marvels zostało okrzyknięte mianem najgorzej zarabiającego filmu w Kinowym Uniwersum Marvela (podajemy za serwisem IGN).

światowe przychody produkcji wyniosły 205,9 miliona dolarów, co oznacza, że nawet niski budżet w większości się nie zwrócił. Warto też dodać, że Captain Marvel, a więc pierwsza część przygód Kapitan Marvel, zarobiło ponad 1,1 miliarda dolarów – był to jednak film wypuszczony krótko przed Avengers: Koniec Gry, a twórcy podkreślali wielokrotnie, iż bohaterka odegra ważną rolę w starciu z Thanosem, co na pewno wpłynęło na oglądalność tytułu. Według danych Mojo Box Office

Reżyserią The Marvels zajęła się Nia DaCosta, zaś scenariusz opracowały Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik i Zeb Wells. W obsadzie znaleźli się: Brie Larson (Kapitan Marvel), Iman Vellani (Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill), Randal Park (Jommy Woo), Jude Law (Yon-Rogg) oraz Zawe Ahston, Shamier Anderson i Seo-Joon Park. The Marvels zadebiutowało w kinach 10 listopada ubiegłego roku.