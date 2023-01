The Lord of the Rings: Gollum z nowym okienkiem wydawniczym. Kiedy premiera?

The Lord of the Rings: Gollum miało trafić do sprzedaży z początkiem września ubiegłego roku, ale już pod koniec lipca deweloperzy poinformowali, że na grę będzie trzeba poczekać znacznie dłużej. Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych materiałów i informacji związanych z produkcją studia Daedalic Entertainment. Ciszę postanowił jednak przerwać wydawca, który podzielił się nowym okienkiem wydawniczym.

Premiera The Lord of the Rings: Gollum zaplanowana jest na pierwszą połowę roku fiskalnego 2023-2024

Firma Nacon opublikowała nowy raport finansowy. We wspomnianym dokumencie pojawiło się również miejsce dla gry The Lord of the Rings: Gollum. Z informacji przekazanych przez wydawcę dowiadujemy się, że premiera nadchodzącej produkcji studia Daedalic Entertainment zaplanowana jest na pierwszą połowę roku fiskalnego 2023-2024.



Oznacza to, że gra The Lord of the Rings: Gollum powinna trafić do sprzedaży między kwietniem a wrześniem bieżącego roku kalendarzowego. Gracze zainteresowani wspomnianą produkcją muszą więc uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości i mieć nadzieję, że tym razem deweloperzy dotrzymają terminu, a sam tytuł zadebiutuje wreszcie na rynku.



Na koniec przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Gollum powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Warto dodać, że produkcja pierwotnie miała zadebiutować na rynku już w 2021 roku.