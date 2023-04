The Lord of the Rings: Gollum na nowym trailerze

Do premiery The Lord of the Rings: Gollum pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale jeśli produkcja autorstwa Daedalic Entertainment kupuje Was swoim klimatem, już teraz możecie składać zamówienia w formie pre-order. Twórcy zachęcają do tego poprzez specjalnie przygotowany trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

The Lord of the Rings: Gollum – pre-ordery ruszyły

Przypomnijmy, że kilka dni temu deweloperzy oficjalnie potwierdzili, że The Lord of the Rings: Gollum osiągnęło tzw. złoty status, więc data premiery gry nie powinna być zagrożona. Warto dodać, że tytuł możecie nabyć w specjalnym wydaniu. Edycja The Lord of the Rings: Gollum - Precious Edition zawiera szereg cyfrowych dodatków, które mogą być atrakcyjne dla fanów uwniersum. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na tę produkcję.