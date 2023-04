The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na nowym trailerze

Fani serii The Legend of Zelda z pewnością nie mogą doczekać się najnowszej odsłony. Po sukcesie jaki odniosło The Legend of Zelda: Breath of the Wild oczekiwania są ogromne. Kilka dni temu w sieci pojawiło się sporo materiałów, na których można było podziwiać rozgrywkę z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tym razem ekipa Nintendo oddała w ręce graczy krótki trailer.

Premiera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zbliża się wielkimi krokami

Na wideo możemy zobaczyć część ujęć, które prezentowane były już na wcześniejszych materiałach. Nie zabrakło jednak kilku nowych fragmentów. Na koniec przypomnijmy, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje na rynku już 12 maja. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na najnowszą odsłonę słynnej serii oraz jakie są Wasze oczekiwania.