The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na nowych fragmentach rozgrywki

Wincenty Wawrzyniak 0 0

W sieci pojawiło się sporo nowych materiałów z fragmentami rozgrywki z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Za nieco ponad dwa tygodnie na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , czyli pełnoprawna kontynuacja bestsellera z 2017 roku (The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Z tej okazji w sieci pojawiło się sporo materiałów od różnych zagranicznych portali, które zawierają ciekawe fragmenty rozgrywki. Nowe gameplaye z Zelda: Tears of the Kingdom Na filmikach możecie zobaczyć przede wszystkim nowe umiejętności Linka, czyli głównego bohatera. Mowa tutaj o umiejętności fuse, czyli możliwości łączenia kilku przedmiotów w jeden, umiejętności recall (możliwość wzniesienia się w powietrze) czy też o zaawansowanym systemie budowania; gracz będzie mógł dowolnie ustawiać znalezione przedmioty i tworzyć własne środki transportu.

