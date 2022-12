The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na dobrej drodze do majowej premiery

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o najbardziej wyczekiwanych produkcjach przez japońskich graczy. Na czele rankingu znalazło się oczywiście The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, które – jak się okazuje – jest na dobrej drodze do zaplanowanej na maj przyszłego roku premiery. Produkcja doczekała się bowiem klasyfikacji wiekowej od ESRB.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom z klasyfikacją od ESRB

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom otrzymało od Entertainment Software Rating Board – amerykańsko-kanadyjskiej organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej – kategorię E10+ ze wzmiankami o „przemocy fantasy” oraz „łagodnie sugestywnych motywach”.



Wspomniana kategoria wiekowa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom widoczna jest obecnie w Nintendo eShop. Klasyfikacja nie jest jednak jeszcze wyświetlana na stronie ESRB, dlatego nie poznaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów. Niewykluczone jednak, że w najbliższym czasie Nintendo postanowi podzielić się kolejnymi informacjami na temat produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zmierza wyłącznie na konsole Nintendo Switch. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować na wspomnianej platformie 12 maja 2023 roku.