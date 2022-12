Na jakie gry najbardziej czekają japońscy gracze?

Redakcja japońskiego Famitsu wspólnie ze swoimi czytelnikami prowadzi ranking najbardziej wyczekiwanych produkcji. Dzięki temu możemy zobaczyć, na które tytuły najbardziej czekają gracze z Kraju Kwitnącej Wiśni. Nie od dziś wiadomo, że ich gusta, jeśli chodzi o gry wideo, mocno różnią się od preferencji Europejczyków. Mam wrażenie, że i tak w ostatnich latach tę różnicę udało się nieco zatrzeć, a zasługi te można przypisać popularności konsoli Nintendo Switch.

Najciekawsze premiery według japońskich graczy

Gra, która króluje w obecnym rankingu przygotowanym przez Famitsu z pewnością jest produkcją wyczekiwaną na całym świecie. Mowa tutaj o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wszyscy z wypiekami czekają na kontynuację przygód Linka, a niewykluczone, że premiera gry zbiegnie się w czasie z debiutem następcy Nintendo Switch.



Na drugim miejscu uplasował się przedstawiciel kultowej już serii. Final Fantasy 16 zapowiada się niezwykle dobrze, a w ostatnim czasie twórcy chętnie dzielą kolejnymi materiałami z gry. Podium zamyka Dragon Quest Treasures, które miało już swoją premierę. W tym momencie europejscy gracze mogliby zacząć znacząco kręcić nosem. Poniżej znajdziecie pierwszą dziesiątkę.



Należy wspomnieć, że ankieta przeprowadzona została w listopadzie. Chętnie dowiemy się, na jakie gry najbardziej czekacie Wy. Dajcie nam znać w komentarzach.