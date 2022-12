The Last of Us – serial vs gra. Nowe porównanie pokazuje wierność oryginałowi

Na zakończonym już CCXP w Brazylii HBO pochwaliło się nowym zwiastunem The Last of Us. Nadchodząca ekranizacja serii gier od Naughty Dog doczekała się kolejnej pełnej zapowiedzi, zawierającej wiele nieujawnionych wcześniej scen. Otrzymaliśmy więc nowe spojrzenie na dwójkę głównych bohaterów, zarażonych, a także sceny żywcem wyjęte z dwóch odsłon gier. Poniższe porównanie najlepiej obrazuje, jak wiernie twórcy serialu trzymali się oryginalnej wizji gry.

Na filmie możemy zobaczyć zestawienie wydarzeń z gier oraz ze zwiastuna serialu. Nie brakuje ikonicznych scen, zarówno z prologu, jak i dalszej części gry, w tym przechodzenia po kładce między dachami budynków, czy unikania zarażonych w muzeum. Twórca materiału zaprezentował również bezpośrednie porównanie Purchlaka z gry i serialu. Na samym końcu filmu możecie z kolei zobaczyć, jak serialowe odpowiedniki mają się do growych bohaterów.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.