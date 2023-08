Nowa aktualizacja do The Last of Us na PC już dostępna

Jak podaje między innymi serwis Game Rant, gra The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste otrzymała nową aktualizację z numerem 1.1.2. Patch wprowadza kilka ważnych poprawek – pełna lista jest jedynie odrobinkę dłuższa, dlatego poniżej przedstawiamy wszystkie informacje.

The Last of Us: Part I – nowa aktualizacja na PC

Ulepszono mieszanie się terenu i naziemnych efektów środowiskowych, takich jak błoto, gruz i inne.

Poprawiono kilka błędów w grze, menu i tłumaczeniu tekstu na mowę.

Naprawiono błąd, który powodował, że adaptacyjny opór spustu kontrolera bezprzewodowego DualSense przestawał działać, jeśli przycisk trójkąta był jednocześnie przytrzymywany podczas celowania w dół.

[The Outskirts] Naprawiono błąd, który powodował zwiększenie prędkości reflektora podczas gry z wysoką liczbą klatek na sekundę.

[Zajezdnia autobusowa] Naprawiono drgania kamery, które mogły występować podczas przechodzenia przez autobus.

Przypomnijmy jeszcze, że The Last of Us: Part I w wersji na PC zadebiutowało 28 marca bieżącego roku.