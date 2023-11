The Last of Us 2 Remastered z kolejnymi szczegółami. Co zaoferuje Lost Levels?

Sony ujawniło bowiem, że w Lost Levels gracze zobaczą wczesne wersje poziomów o nazwach Sewers, Jackson Party oraz Boar Hunt. Jak wspomnieliśmy wyżej, w trybie tym użytkownicy usłyszą deweloperów, którzy podzielą się z nimi różnymi ciekawostkami na temat gry. Sony zapowiada, że będą to „godziny” wcześniej niepublikowanych wypowiedzi związanych z produkcją The Last of Us 2.

Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us 2 Remastered zadebiutuje 19 stycznia 2024 roku wyłącznie na PlayStation 5. Warto pamiętać, że posiadacze wydania na PlayStation 4 będą mogli za 10 dolarów zaktualizować swój egzemplarz do nowej wersji. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat oryginału z 2020 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.