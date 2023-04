The Last Case of Benedict Fox na nowej rozgrywce. Premiera już w tym miesiącu

Pod koniec marca mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay trailer z The Last Case of Benedict Fox. Tymczasem deweloperzy z polskiego studia Plot Twist postanowili podzielić się kolejnymi fragmentami rozgrywki ze swojej produkcji. Do sieci trafił bowiem świeży gameplay, który pozwala przyjrzeć się nie tylko systemowi walki, ale także kilku innym elementom wspomnianego tytułu.

Nowy gameplay z The Last Case of Benedict Fox pokazuje system walki i nie tylko

Najnowszy materiał promocyjny The Last Case of Benedict Fox trwa nieco ponad cztery minuty i skupia się na prezentacji bojowego potencjału głównego bohatera. Deweloperzy opisują system walki jako „precyzyjny i taktyczny”. Podczas zabawy gracze będą musieli bowiem z odpowiednim wyprzedzeniem planować swoje ruchy. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której protagonista zostaje otoczony przez oponentów.



W The Last Case of Benedict Fox nie zabraknie też różnego rodzaju przedmiotów, którymi będzie mógł posługiwać się główny bohater. Okazuje się, że część przedmiotów będzie mieć więcej, niż jedno zastosowanie. Ponadto niektóre z nich – jak np. latarka – okażą się niezbędne podczas eksploracji konkretnych miejsc. Rzućcie okiem na gameplay na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak produkcja Plot Twist prezentuje się w akcji.



Na koniec przypomnijmy, że The Last Case of Benedict Fox powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Plot Twist zadebiutuje na rynku 27 kwietnia 2023 roku i tego samego dnia trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy też do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry w wersji na PC.