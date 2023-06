The Lamplighters League z datą premiery!

Przypomnijmy, że to nowe RPG twórców gier Shadowrun i BattleTech.

The Lamplighters League to propozycja od ekipy Harebrained Schemes – twórców takich gier jak Shadowrun czy BattleTech. Pieczę wydawniczą na nad projektem sprawuje znane i cenione Paradox Interactive. Jeśli lubicie taktyczne gry RPG, to z pewnością macie ten tytuł na swoim radarze. Przychodzimy z dobrymi wieściami, gdyż twórcy w końcu zdradzili datę premiery. Z tej okazji przygotowali również specjalny trailer, który znajdziecie poniżej.

The Lamplighters League umili graczom październikowe wieczory

Tegoroczna jesień zapowiada się niezwykle ekscytująco, jeśli chodzi o ilość premier. Do grona najciekawszych z pewnością można zaliczyć The Lamplighters League, które powinno przypaść do gustu osobom lubiącym taktyczne wyzwania. Deweloperzy z Harebrained Schemes poinformowali, że gra zadebiutuje na rynku 3 października i będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series S/X.