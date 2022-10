The Invincible na długim gameplayu. Gra na podstawie powieści Lema prezentuje się intrygująco

Do sieci trafił 10-minutowy zapis rozgrywki z The Invincible.

Pierwszy gameplay z growej adaptacji książki Stanisława Lema pod tytułem „Niezwyciężony” pojawił się na tegorocznym PC Gaming Show w czerwcu. Na kolejną porcję rozgrywki z niezwykle intrygującej przygodowej produkcji polskiego studia Starward Industries musieliśmy trochę poczekać. Na słowackim kanale YouTube SECTOR.sk pojawił się 10-minutowy gameplay z The Invincible, prezentujący eksplorację nieprzyjaznej planety, na którą trafił główny bohater.

Rozgrywka na poniższym materiale skupia się na jednym z zadań, w którym protagonista trafia na porzucony pojazd, wokół którego znjdują się trupy. To prowadzi go do ukrytej pod piaskami stacji, w której będzie musiał rozwiązać prostą zagadkę środowiskową. Całość zobaczycie poniżej.

Warto również wspomnieć, że The Invincible będzie dostępny do sprawdzenia podczas zbliżających się targów Poznań Game Arena. Zainteresowani tym tytułem gracze będą mogli zapoznać się z około godzinnym gameplayem.