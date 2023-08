The Invincible z datą premiery!

W ostatnim czasie nie brakowało materiałów z The Invincible, a demo gry cieszyło się ogromną popularnością. Produkcja autorstwa Starward Industries zebrała rzeszę oddanych fanów jeszcze na długo przed debiutem. Dziś w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy gra na podstawie Niezwyciężonego będzie mieć swoją premierę.

Premiera The Invincible jeszcze w tym roku

Jak zdradzili deweloperzy, The Invincible zostanie oddane w ręce graczy 6 listopada. Przypomnijmy, że gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Jeśli lubicie tytuły, w których pierwsze skrzypce odgrywa narracja, a twórczość Stanisława Lema nie jest Wam obca, dodajcie tę produkcję do swojej listy życzeń. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do lektury naszych wrażeń: Graliśmy w The Invincible – mozolnie, ale z klimatem.