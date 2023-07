Kolejna syta porcja rozgrywki z The Invincible

Demo The Invincible było jedną z najchętniej ogrywanych gier podczas Steam Next Fest. Gracze są niezwykle ciekawi produkcji, która powstaje w oparciu o twórczość nieocenionego Stanisława Lema. Co ważne, Starward Industries widząc duże zainteresowanie, zdecydowało się zostawić demo na dłużej i ciągle możecie je ograć. Jeśli jednak chcecie się wyłącznie przyjrzeć The Invincible nieco bliżej, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym obszernym materiałem wideo.

Oczekiwania graczy względem The Invincible są naprawdę wysokie

Wideo, o którym mowa, prezentuje ponad 18 minut z rozgrywki i w zupełności oddaje klimat i atmosferę produkcji. Sami zobaczcie, jak wygląda sytuacja na Regis III i z czym będziemy musieli mierzyć się podczas zabawy.