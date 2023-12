The Invincible na nowym zwiastunie. 11 faktów o grze i promocja na Steam

Najnowszy zwiastun The Invincible przedstawia 11 faktów o grze, które najwyraźniej mają zachęcić niezdecydowanych do sięgnięcia po wspomniany tytuł. Trailer przypomina, że produkcja Starward Industries oparta jest na „kultowej” powieści Stanisława Lema. Materiał podkreśla również, że gra polskiego studia może pochwalić się „głębokim psychologicznym przesłaniem”, a także „uderzającym” stylem graficznym.

Jakiś czas temu informowaliśmy o rozczarowującej sprzedaży The Invincible . 11 bit studios i deweloperzy ze studia Starward Industries nie zamierzają się jednak poddawać. Do sieci trafił bowiem nowy zwiastun poświęcony produkcji na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema, który ma zachęcić graczy do sprawdzenia wspomnianego tytułu . Dodatkowo użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać ze specjalnej promocji na Steam.

W zwiastunie znalazło się również miejsce na kilka innych faktów i ciekawostek. W opisie materiału 11 bit studios i deweloperzy ze studia Starward Industries przypominają natomiast, że The Invincible dostępne jest obecnie w promocyjnej cenie na Steam . Do 20 grudnia użytkownicy platformy Valve mogą skorzystać z 20% zniżki i kupić wspomnianą produkcję za równe 100 zł.

Na koniec przypomnijmy, że The Invincible dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Starward Industries, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Invincible – Pocztówki z Regis III, czyli nie wszystko wszędzie jest dla nas.