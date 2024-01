The Inquisitor z lepszą oprawą wizualną na premierę. Zakończono prace nad grą

Deweloperzy ze studia The Dust pracują obecnie nad premierową aktualizacją.

W połowie listopada poznaliśmy dokładną datę premiery The Inquisitor, czyli polskiej przygodowej gry akcji na podstawie powieści Jacka Piekary. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł ma zadebiutować na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia The Dust postanowili przypomnieć graczom o swojej produkcji. Polski zespół zapewnia, że The Inquisitor ukaże się w planowanym terminie, a sama gra będzie mogła pochwalić się lepszą oprawą wizualną.

The Inquisitor na ostatniej prostej do premiery. The Dust przypomina o grze i ma dobre wieści

Jakub Wolff – prezes zarządu The Dust – poinformował w rozmowie z ISBtech, że prace nad The Inquisitor zostały zakończone na nieco ponad miesiąc przed premierą. Obecnie deweloperzy pracują nad aktualizacją, która zostanie udostępniona w dniu premiery. To jednak nie koniec dobrych informacji.