Poznaliśmy datę premiery polskiej gry The Inquisitor

Produkcja polskiego studia The Dust oparta na książkach Jacka Piekary ma zadebiutować na początku przyszłego roku.

Jeszcze we wrześniu bieżącego roku przedstawiciele polskiego studia The Dust wspominali, że ich gra Ja, Inkwizytor (ang. I, The Inquisitor) zadebiutuje na rynku w okolicach lutego. Teraz otrzymaliśmy dokładną daty premiery tytułu. Przy okazji opublikowano również pierwszy z trzech zaplanowanych materiałów pokazujących kulisy produkcji.

Ja, Inkwizytor – dokładna data premiery i kulisy produkcji

Po pierwsze, Ja, Inkwizytor ma zadebiutować 8 lutego 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Po drugie, na poniższym materiale możemy zobaczyć aktora głosowego Jamie’ego Maclachlana, który wcielił się w głównego bohatera gry, Mordimera Madderdina (w angielskiej wersji językowej). W polskiej wersji usłyszymy za to Michała Żurawskiego.