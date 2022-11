The Great War: Western Front na nowym gameplayu

Pod koniec sierpnia bieżącego roku podczas pokazu Future Games Show z okazji gamescom 2022 przedstawiciele studia Petroglyph – składającego się z wielu weteranów branży, znanych głównie z pracy przy serii Command & Conquer – oficjalnie ujawnili grę The Great War: Western Front. Dowiedzieliśmy się, że będzie to strategia czasu rzeczywistego (RTS) osadzona w czasach pierwszej wojny światowej. Wiemy też, iż rozgrywka zostanie podzielona na dwa różne segmenty. Jak pisaliśmy, pierwszym są dynamiczne starcia prowadzone w czasie rzeczywistym. Drugim segmentem jest natomiast możliwość objęcia dowództwa nad całym frontem – to od gracza będą wówczas zależeć takie rzeczy jak rozmieszczenie wojsk.

The Great War: Western Front – obszerny gameplay

Dzisiaj natomiast deweloperzy postanowili uraczyć nas już nieco większym kęsem, ponieważ na oficjalnym kanale gry na YouTubie udostępniono ponad trzyminutowy materiał z rozgrywki, który dokładnie pokazuje podstawowe mechanizmy oraz pozwala sobie wyobrazić, jak będą wyglądać starcia. Co sądzicie?