The Finals z eksperymentalnym trybem rozgrywki. Nadchodzi nowa aktualizacja

Niedawno informowaliśmy Was o nowej łatce do gry The Finals. Embark Studios musiało jednak wtedy dopiero się rozpędzać, ponieważ dziś zadebiutowała nowa aktualizacja, tym razem dodająca do produkcji zupełnie nową zawartość w postaci eksperymentalnego (i czasowo ograniczonego) trybu rozgrywki. Do tego doszło również całkiem sporo poprawek. Wszystkie najważniejsze szczegóły znajdziecie poniżej.

The Finals z nowym trybem rozgrywki. Szczegóły aktualizacji

Aktualizacja z numerem 1.5.0. jest już dostępna do pobrania i dodaje do gry „eksperymentalny” tryb PvP o nazwie „Solo Bank It”. Jest to standardowa wersja wspomnianego w tytule „Bank It”, czyli trybu polegającego na drużynowym kumulowaniu monet (które zbieramy albo ze specjalnych pojawiających się na mapie, albo też z wyeliminowanych przez nas przeciwników) i wpłacaniu ich do depozytów do momentu, gdy osiągniemy 40 tysięcy. Tutaj robimy to samo, tyle że w pojedynkę – realizując z 11 innymi zawodnikami o zwycięstwo.