The Finals z bardzo ważną aktualizacją. Twórcy zajęli się wspomaganiem celowania

Przedstawiciele zespołu Embark Studios udostępnili aktualizację do gry The Finals, która skupiła się głównie na poprawieniu wspomagania celowania.

The Finals to jedna z tych strzelanek, które pozwalają na granie zarówno z posiadaczami komputerów osobistych, jak i z konsolowcami. Cross-platform (lub też crossplay) jest bardzo często źródłem licznym kontrowersji wynikających z tego, iż gracze korzystający z myszki oraz klawiatury mogą poczuć się poszkodowani w porównaniu do graczy korzystających z kontrolerów, którzy mogą skorzystać z funkcji wspomagania celowania w trakcie rozgrywki. Najczęściej deweloperzy nie chcą dokonywać modyfikacji w tym konkretnym aspekcie, aczkolwiek krytyka w przypadku The Finals była tak duża, że Embark Studios po prostu musiało coś zrobić – i zrobiło.

The Finals – nowa aktualizacja już dostępna. Zmiany we wspomaganiu celowania

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie udostępnionym przez twórców na stronie internetowej gry: