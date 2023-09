The Elder Scrolls VI trafi na PlayStation 5? Phil Spencer wskazuje możliwe rozwiązanie

Starfield stał się wielkim hitem bez pomocy PlayStation. Najnowsza gra Bethesdy została już sprawdzona przez ponad sześć milionów graczy, co stanowi największą premierę tytułu tego dewelopera w historii. Wygląda więc na to, że pomimo niezadowolenia sporej grupy graczy, którzy bombardują Starfielda negatywnymi ocenami w serwisie Metacritic, Microsoft nie ma żadnego powodu, aby zmienić swoją politykę dotyczącą ekskluzywności gier Bethesdy w przyszłości. Czy zatem szanse na wersję The Elder Scrolls VI na PlayStation 5 są przekreślone?