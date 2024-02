The Day Before ponownie w sprzedaży na Steam? Uważajcie na perfidne oszustwo

Ktoś podszywa się pod studio Fntastic i oferuje The Day Before w atrakcyjnej cenie. Dlaczego Steam pozwala na takie scamy?

Niecały miesiąc temu serwery The Day Before zostały bezpowrotnie zamknięte. Studio Fntastic zakończyło swoją działalność po czterech dniach od premiery gry, nie dając graczom możliwości kontynuowania zabawy na prywatnych serwerach. Produkcja została wycofana ze sprzedaży, ale nieoczekiwanie powróciła i to w atrakcyjnej cenie wynoszącej 27,50 zł. Karta gry na Steam wygląda, jakby The Day Before było ponownie sprzedawane, ale teraz w niższej cenie. Nie brakuje nawet zwiastuna i screenów potwierdzających autentyczność gry. Jednak to zwykłe oszustwo, które nigdy nie powinno wydarzyć się na platformie Valve.

The Day Before wróciło do sprzedaży? Nie, to zwykłe oszustwo

Produkcja ma zaledwie sześć „recenzji”, a jedna z nich mówi wprost, że wcześniej zamiast The Day Before była nieistniejąca część serii Grand Theft Auto. Ktoś znalazł sobie sposób na biznes, aby co jakiś czas zmieniać kartę produktu swojej „gry”, zwyczajnie oszukując potencjalnych klientów i zachęcając ich do zakupu poprzez niską cenę.