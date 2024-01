The Day After to parodia The Day Before. Działa i wygląda lepiej od oryginału

W tym tygodniu serwery The Day Before zostały oficjalnie wyłączone. Tymczasem jeden z graczy postanowił stworzyć parodię nieudanej produkcji studia Fntastic, która już teraz – zdaniem wielu użytkowników – działa i wygląda znacznie lepiej od oryginału. Mowa tutaj o The Day After, które właśnie otrzymało nowy gameplay trailer.

The Day After powstało w 300 godzin i już wygląda lepiej od The Day Before

Autorem wspomnianego projektu jest użytkowników serwisu YouTube posługujący się pseudonimem „Crimson”. Zgodnie z przekazanymi informacjami na stworzenie obecnej wersji The Day After poświęcił 300 godzin i wydał 1500 dolarów na różnego rodzaju assety. Efekty jego starań możecie zobaczyć na zwiastunie znajdującym się na dole wiadomości.