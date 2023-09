Jak The Crew Motorfest wygląda na PS4 i Xbox One? Ubisoft prezentuje gameplay

W trakcie gamescom Opening Night Live 2023 zaprezentowano nowy zwiastun The Crew Motorfest. Ubisoft poinformował wówczas również, że w dniu premiery udostępniona zostanie 5-godzinna wersja próbna gry. Tymczasem dd debiutu nowej odsłony serii The Crew dzieli nas nieco ponad tydzień. Nic więc dziwnego, że francuska firma postanowiła pokazać, jak The Crew Motorfest będzie prezentować się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

The Crew Motorfest z prezentacją rozgrywki na PlayStation 4 i Xbox One. Zobaczcie, jak gra wygląda na starszych konsolach Sony i Mircosoftu

Kilka dni temu na oficjalnym profilu The Crew Motorfest na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) pojawił się ponad 3-minutowy gameplay. Udostępniony materiał pozwala natomiast sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Wideo znajdziecie na dole wiadomości, ale ze względu na miejsce, w którym zostało opublikowane, nie jest ono najwyższej jakości.