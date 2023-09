The Continental ze scenami akcji godnymi Johna Wicka. Początek serialu do obejrzenia w sieci

The Continental: ze świata Johna Wicka to prequel przygód dla serii o popularnym bohaterze granym przez Keanu Reevesa. Serial zadebiutuje już w przyszłym tygodniu i po efektownym zwiastunie z ubiegłego miesiąca, teraz platforma Peacock podzielił się pierwszym fragmentem z samego początku produkcji.

The Continental: ze świata Johna Wicka opowiada historię o tym, jak Winston Scott w latach 70. doszedł do pozycji właściciela nowojorskiej sieci hoteli The Continental, bezpiecznej przystani dla legalnych zabójców, w której nigdy nie można prowadzić własnych interesów. Serial zaprezentuje, jak amerykańska mafia doszła do władzy, tworząc międzynarodową potęgę.