The Callisto Protocol z pokazem w tym tygodniu? Zobaczcie dziwne wideo

Fani horrorów z niecierpliwością odliczają dni do premiery The Callisto Protocol . Gra ma zadebiutować już na początku grudnia i zapowiada się nieźle. Co jakiś czas w internecie pojawiają się kolejne wieści na jej temat – na przykład ostatnio pisaliśmy o realistycznych postaciach. Wygląda też na to, że w tym tygodniu odbędzie się jakaś większa prezentacja .

Użytkownik Twittera o pseudonimie Shinobi602, którego można kojarzyć z licznych przecieków dotyczących gier, udostępnił ciekawe wideo związane z horrorem. Filmik zdaje się zapowiadać wydarzenie, które planowane jest na 29 września (ten czwartek). Całość publikujemy na dole.

Dokładna data premiery The Callisto Protocol

The Callisto Protocol ma trafić do sklepów 2 grudnia 2022. Tytuł zmierza na PC oraz PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli gracie na komputerze, to sprzętowe rekomendacje poznacie pod tym adresem. Ogólnie znamy już trochę szczegółów na temat produkcji. Na przykład wcześniej dowiedzieliśmy się, że TCP zapewni liniową rozgrywkę z wieloma sekretami do odkrycia. A dyrektor projektu Glen Schofield wyjawił, że w horrorze zagości 10 lub 11 różnych typów wrogów.

