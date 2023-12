The Boys na zwiastunie 4. sezonu. To będzie szalony powrót Butchera i Homelandera

Tegoroczne CCXP w Brazylii obfituje w wiele świeżych materiałów z nadchodzących produkcji szykowanych na przyszły rok. Amazon na swoim panelu zaprezentował pierwszy zwiastun czwartego sezonu The Boys, którego akcja rozgrywa się tuż po zakończeniu Pokolenia V. Kolejne odcinki serialu zachowają swój specyficzny humor, a także dużą dozę brutalności, co potwierdza opublikowany materiał. To będzie kolejne szalone starcie między Butcherem a Homelanderem. Zwiastun czwartego sezonu The Boys zobaczycie poniżej.