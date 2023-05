The Boogeyman według mistrza horroru Stephena Kinga straszy nowym zwiastunem

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu The Boogeyman, stworzonego na podstawie prozy Stephena Kinga.

Wygląda na to, że czerwiec zacznie się strasznie. Wszystko za sprawą filmu The Boogeyman, który trafi do kin na początku tego właśnie miesiąca. Widowisko powstało na podstawie książki Stephena Kinga, a za reżyserię odpowiada Rob Savage.

Główne role zagrają: Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Ptaki nocy), David Dastmalchian (Diuna), Marin Ireland (Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box) i Madison Hu (Voyagers). Premiera została zaplanowana na 2 czerwca.