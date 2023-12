TGA 2023: Remake Brothers: A Tale of Two Sons oficjalnie! Znamy datę premiery

Brothers: A Tale of Two Sons zadebiutowało na rynku w 2013 roku na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. W kolejnych latach produkcja trafiła również na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a także na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Brothers: A Tale of Two Sons – recenzja.