Poznaliśmy datę premiery horroru Terrifier 3. Trochę jeszcze poczekamy

Niektórzy z Was na pewno pamiętają, jak w połowie października ubiegłego roku sieć obiegły wieści o tym, że widzowie dosłownie tracili przytomność podczas oglądania w kinach horroru Terrifier 2. Jeżeli podobała Wam się dwójka to mamy dla Was dobrą wiadomość – Cinemaverse ujawniło dokładną datę premiery Terrifier 3.

Terrifier 3 z datą premiery

Tym samym dowiedzieliśmy się, że najnowsza produkcja Damiena Leone zadebiutuje na wielkich ekranach 24 października 2024 roku. Choć oznacza to, iż na premierę musimy czekać prawie rok, tak wszystko wskazje na to, że będzie warto, jeżeli należycie do miłośników niezwykle odważnych produkcji.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury naszej recenzji poprzednika, czyli filmu Terrifier 2, którą znajdziecie pod tym adresem.