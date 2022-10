Recenzja filmu Terrifier 2. Niesamowicie chore g…

Choć Damien Leone miał już za sobą dwa pełnometrażowe filmy, to jego Terrifier długo błąkał się po różnych festiwalach, zanim znalazł dystrybutora, który zainteresowany był niezwykle brutalnym, krwawym i obrzydliwym filmem. Produkcja ominęła kina i trafiła od razu na VOD oraz nośniki fizyczne. Charakterystyczny klaun i duża doza przemocy jednak wystarczyła, aby film obrósł w prawdziwy kult wśród fanów slasherów i gore. Nakręcona za marne 100 tysięcy dolarów produkcja stała się niespodziewanym hitem, wokół której stworzyła się oddana społeczność. Reżyser nakłoniony prośbami fanów pierwszej części, postanowił zebrać trochę większe fundusze i raz jeszcze przekroczyć granie dobrego smaku. Czy to mu się udało? Sądząc po reakcjach niektórych widzów podczas kinowych seansów, Terrifier 2 można uznać za niebagatelny sukces.

Art The Clown (David Howard Thornton) powraca w kolejną noc Halloween. Mogłoby się wydawać, że strzał w głowę skutecznie powstrzymał seryjnego mordercę od dokonywania kolejnych zbrodni, ale nic bardziej mylnego. Klaun Art jest gotowy do następnych makabrycznych zabójstw, tym razem upatrując na swoje ofiary nastoletnią Siennę (Lauren LaVera), jej brata Jonathan (Elliott Fullam) i przyjaciółki Allie (Casey Hartnett) oraz Brooke (Kailey Hyman). Morderca nie jest jednak osamotniony i zyskuje niespodziewanego sojusznika, który pomaga mu w dokonywaniu przerażających zbrodni. Rozpoczyna się kolejna przerażająca rozgrywka, w której Sienna musi udowodnić, że jej strój wojowniczki to nie tylko kostium na Halloween. Tylko jak pokonać klauna, którego nie można zabić?