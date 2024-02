Ten serial z Gwiezdnych wojen będzie „końcem dziedzictwa Geroge’a Lucasa”

Właściwie nawiązuje do pierwotnego pomysłu, na który wpadł George Lucas, ponieważ Parszywa zgraja jest to w pewnym sensie końcem dziedzictwa George'a Lucasa. To on wymyślił wojny klonów, które później stały się podstawą oryginalnej animowanej serii, za którą odpowiadał Dave Filoni. Dynamika, którą wymyślili on i scenarzyści, była bardzo jasna... dzięki czemu wydawało się, że klony są tak odmienne. Dla mnie jako aktora głosowego było to właściwie łatwiejsze zadanie, ponieważ wszyscy wydają mi się zupełnie różnymi ludźmi.