Ten film dostał Oscara 15 lat temu. Teraz szykowana jest kontynuacja

Za produkcję drugiej części Slumdoga odpowiada nowo powstała firma produkcyjna stworzona przez producenta Swatiego Shetty’ego oraz byłego agenta Granta Kessmana. Wspólnie zabezpieczyli prawa do kontynuacji Milionera z ulicy, zarówno w formie filmu, jak i serialu, zawierając umowę z brytyjską firmą Celador, która wyprodukowała oryginalną produkcję wraz z Film4.

Był to jeden z największych hitów 2008 roku, który rok później został zwieńczony aż ośmioma Oscarami. Slumdog. Milioner z ulicy w reżyserii Danny’ego Boyle’a podbił serca nie tylko widzów, ale również krytyków i branżowych ekspertów. Nieoczekiwanie trwają pracę nad drugą częścią tej przebojowej historii „od zera do milionera” rozgrywającej się w Indiach.

Niektóre historie pozostają w nas na długo po napisach końcowych, a Slumdog. Milioner z ulicy jest niewątpliwie jedną z nich. Jej narracja jest uniwersalna, przekracza granice kulturowe i geograficzne i ucieleśnia historie, które kochamy – takie, które łączą rozrywkę z głębokimi ludzkimi doświadczeniami. Tym, co czyni Slumdoga niezwykłym, jest nie tylko jego kinowy geniusz – obejmujący opowiadanie historii, muzykę i niezwykłe wyróżnienia, ale także sposób, w jaki połączył talenty z całego świata, tworząc globalny zwycięski zespół – stwierdzili Shetty i Kessman w oświadczeniu.

Pierwsza część zarobiła w kinach na całym świecie aż 378 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 15 mln dolarów. Slumdog. Milioner z ulicy zgarnął aż osiem Oscarów, w tym dla najlepszego filmu, reżyserię, scenariusz adaptowany, muzykę oryginalną, czy zdjęcia oraz montaż.

Historia opowiada o osiemnastoletnim Jamalu, mieszkańcu slumsów w Bombaju, który bierze udział w hinduskiej wersji Milionerów. Od finałowej wygranej dzieli go ostatnie pytanie, jednak zanim zdąży na nie odpowiedzieć, aresztuje go policja. Funkcjonariusze chcą się dowiedzieć, jak chłopak może posiadać tak rozległą wiedzę na różne tematy. Jamal opowiada prawdziwą historię dzieciństwa, przemocy i miłości swojego życia. To ulica była jego szkołą przetrwania.