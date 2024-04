Ten dodatek zmieni wiele - oto kolejne nowości w Destiny 2: Ostateczny Kształt

Po najnowszym dodatku do Destiny 2 gracze oczekują wiele, ale prawdopodobnie jednym ruchem udało się zaprezentować… Ostateczny Kształt.

O tym, że Bungie potrzebuje w najbliższych miesiącach zintensyfikować swoje wysiłki i zachęcić graczy do sprawdzenia ostatniego dodatku do Destiny 2 właściwie wiemy od premiery poprzedniego rozszerzenia. Tym razem jednak zaprezentowano nie tylko jak będzie wyglądała kwestia nowych mocy Strażników, ale zaprezentowano również nową frakcję, z którą zmierzymy się w czerwcu.

Z drugiej strony do walki z nimi otrzymamy zupełnie nową subklasę pryzmatyczną… która właściwie jest tak naprawdę połączeniem mocy światła oraz ciemności w jedność. Oznacza to również, iż w ręce graczy zostanie oddana możliwość mieszania różnych subklas oraz ich elementów w ciekawe kombinacje, które będzie można wykorzystać na polu bitwy. Dodatkowo każda z klas postaci otrzyma w ramach granatów różne mieszanki mocy: Czarownicy otrzymają połączenie stazy z próżnią, Tytani pasma z elektrycznością, a Łowcy słońca ze stazą. Pierwszy raz również przedmoty klasowe otrzymają egzotyczne cechy, które będą losowane z puli egzotycznych cech wszystkich dostępnych już przedmiotów. Oznacza to, że będzie rónież większa zabawa różnymi buildami oraz poszukiwania tego idealnego zestawu.

Ostatnia prosta do Destiny 2: Ostateczny Kształt – wydarzenie W Stronę Światła

Na koniec Bungie w ramach aktualnego sezonu Destiny 2 udostępniło wszystkim graczom wydarzenie, które na celu ma nie tylko przygotować na wyprawę w głąb Travellera, ale również i zdobyć niektóre przedmioty lub wziąć udział w wydarzeniach, których dawno w grze nie było (The Whisper!). O tym, czego możecie się po nim spodziewać dowiecie się z filmu poniżej.