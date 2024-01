Ten aktor miał być nową gwiazdą Marvela. Ale zrezygnował z udziału w filmie

Nie wiadomo, czy Marvel zrezygnuje z wprowadzenia postaci Sentry’ego w Thunderbolts, czy też zatrudnią innego aktora do tej roli. Przypomnijmy, że Sentry, to tak naprawdę Robert Reynolds, który wziął udział w reaktywowanym eksperymencie stworzenia Kapitana Ameryki. Mężczyzna przyjął większą dawkę superserum, co wywołało u niego hiper-świadomość. Jego moc stała się niemal nieograniczona. Jednocześnie Reynolds musi zmagać się ze swoją drugą, złą osobowością, znaną jako The Void, która doprowadziła do śmierci miliardów istnień we wszechświecie. W filmie Sentry ma zostać przedstawiony jako antagonista.