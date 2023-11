Marvel chce mieć swojego Supermana. Do MCU zmierza kolejna potężna postać

[Steven] zadzwonił do mnie, poszedł na przymiarkę kostiumu… Mam nadzieję, że nie… Nie sądzę, żeby to był spoiler ani cokolwiek, co mogłoby wpędzić kogokolwiek w kłopoty. Nie wiem, zobaczymy. Powiedział mi: „Właśnie wróciłem z przymiarki kostiumu dla Sentry’ego. Chyba gram tylko superbohaterów w żółtoniebieskich kostiumach”. Był na przymierzaniu kostiumów i pomyślał: „O cholera, zapomniałem, że Invincible jest żółto-niebieski!” – powiedział Kirkman.

Mowa o Sentrym, o którym plotkuje się już od dłuższego czasu. Już wcześniej informowano, że studio zamierza powierzyć tę rolę Stevenowi Yeunowi, którego widzowie mogą znać z pierwszych sezonów The Walking Dead. Aktor wcieli się w Sentry’ego w Thunderbolts, co potwierdził Robert Kirkman, twórca komiksu i serialu Invicible

Sentry, to tak naprawdę Robert Reynolds, który wziął udział w reaktywowanym eksperymencie stworzenia Kapitana Ameryki. Mężczyzna przyjął większą dawkę superserum, co wywołało u niego hiper-świadomość. Jego moc stała się niemal nieograniczona. Jednocześnie Reynolds musi zmagać się ze swoją drugą, złą osobowością, znaną jako The Void, która doprowadziła do śmierci miliardów istnień we wszechświecie. W filmie Sentry ma zostać przedstawiony jako antagonista.