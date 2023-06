Tatooine naprawdę istnieje? Naukowcy odkryli planetę krążącą wokół bliźniaczych słońc

Fani Gwiezdnych Wojen i kosmosu z pewnością będą zachwyceni najnowszymi wiadomościami ze Space.com, które donosi, że nowo odkryta planeta krąży wokół bliźniaczych słońc i jako żywo przypomina Tatooine, na którym wychowywał się Luke Skywalker. Niestety nie otrzymała równie fajnej nazwy, ponieważ odkrywcy ochrzcili ją mianem BEBOP-1c.

Przez wiele lat astronomowie uważali możliwość istnienia planety typu Tatooine za czystą fantastykę naukową, ponieważ pierwsze planety krążące wokół układu podwójnego zostały odkryte w odległych zakątkach kosmosu dopiero w 2011 roku. Planety obiegające układ podwójny, krążą po orbicie w kształcie ósemki, wokół obu gwiazd układu podwójnego jednocześnie, tworząc niesamowity obraz podwójnego zachodu słońca jak na Tatooine. Pierwsza planeta w tym stylu, Kepler-16b, została odkryta ponad 5000 lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Łabędzia (Cygnus).

Tatooine naprawdę istnieje?

BEBOP-1c to dopiero 15. planeta tego typu odkryta w kosmosie, co wciąż stawia znalezisko w rzędzie rzadkich. Oczywiście koncepcja, która ożywia oryginalną wizję twórczą George’a Lucasa, dowodzi, że rzeczywistość bywa czasem dziwniejsza od fikcji. BEBOP-1c to gazowy olbrzym o masie 65 razy większej od masy Ziemi, który pełne okrążenie wykonuje w ciągu około 215 dni.