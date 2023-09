Tales of the Shire zabierze nas do świata Władcy Pierścieni

Mając na uwadze fakt, jaką popularnością cieszy się marka The Lord of the Rings, ciężko pozbyć się wrażenia, że jeśli chodzi o gry wideo, deweloperzy ciągle mają sporo miejsca do popisu. Gier w uniwersum Władcy Pierścieni nie powstaje aż tak dużo, jak mogliby oczekiwać tego fani. Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game to nowa propozycja od ekip z Private Division i Weta Workshop.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game będzie poświęcone Hobbitom

Niestety nie wiemy jeszcze zbyt dużo na temat samej produkcji, gdyż twórcy podzielili się wyłącznie krótkim zwiastunem. Twórcy zapowiadają jednak, że ma to być poruszająca gra, a wszystko wskazuje na to, że w pełni poświęcona zostanie Hobbitom.



Premiery Tales of the Shire powinniśmy spodziewać się w przyszłym roku. Nie otrzymaliśmy jednak żadnej informacji na temat platform, na które tworzona jest gra.