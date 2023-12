Tales of Seikyu – lubisz symulatory życia? Koniecznie sprawdź ten tytuł!

Zajmij się każdym aspektem swojego biznesu, odnawiaj meble, rozbudowuj pokoje dla gości i dbaj o to, by pobyt każdego mieszkańca był wyjątkowy. Doskonal swoje umiejętności kulinarne w kafeterii hotelowej, by zadowolić podniebienia swoich różnorodnych gości. Podróżuj do boskiej sfery, labiryntu pełnego intrygujących zagadek, i zdobywaj maski zdolności. Czy jako Dziki Dzik będziesz niszczyć przeszkody, wspiąć się na strome klify bez wysiłku jako Dryada dzięki swoim mocom pnączy, czy zanurzysz się głęboko pod wodą jako Slime w poszukiwaniu ukrytych skarbów? Użyj swojej kreatywności, by rozwiązywać zagadki w innowacyjny sposób – czytamy w opisie gry.