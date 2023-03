Tainted Grail: The Fall of Avalon – „polski Skyrim” z wersją demo na Steam

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, kiedy Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje w programie Early Access. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia Awaken Realms Digital. „Polski Skyrim” doczekał się bowiem wersji demonstracyjnej na Steam, dzięki której zainteresowani mają okazję przetestować wspomniany tytuł.

Wersja demonstracyjna Tainted Grail: The Fall of Avalon już dostępna na Steam

Demo Tainted Grail: The Fall of Avalon pozwala graczom zapoznać się z prologiem, którego ukończenie powinno zająć od około 30 do 60 minut. Deweloperzy zaznaczają także, że w udostępnionej wersji próbnej nie można swobodnie zwiedzać świata gry, ponieważ ten stanie przed użytkownikami otworem dopiero po ukończeniu początkowego etapu.



Studio Awaken Realms Digital ujawniło także, że Tainted Grail: The Fall of Avalon w wersji Early Access zapewni graczom od około 10 do 15 godzin zabawy. Jednocześnie twórcy zaznaczają, że użytkownicy nie będą mieli do czynienia z pełni dopracowaną produkcją. Deweloperzy zapewniają jednak, że będą rozwijać grę w oparciu o opinie i sugestie odbiorców.



Na koniec przypomnijmy, że Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje w Early Access już 30 marca. Produkcja oparta jest o grę planszową o tym samym tytule. Całość rozgrywa się natomiast w mrocznym uniwersum fantasy inspirowanym legendami arturiańskimi. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą natomiast przemierzać otwarty świat i wykonywać różnego rodzaju zadania.