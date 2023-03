Tainted Grail z datą premiery w Early Access. Jest też nowy gameplay trailer

Tainted Grail: The Fall of Avalon – nowe RPG rozwijane przez wrocławskie studio Awaken Realms Digital – miało zadebiutować we wczesnym dostępie pod koniec ubiegłego roku. Już w listopadzie deweloperzy poinformowali jednak, że na „polskiego Skyrima” będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Cierpliwość graczy została jednak wynagrodzona, ponieważ produkcja polskiego zespołu doczekała się daty premiery w Early Access.

Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje w Early Access pod koniec marca

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 30 marca. Wspomnianą datę od kilku dniu można było zauważyć na karcie produktu na platformie Valve, ale dopiero wczoraj deweloperzy ze studia Awaken Realms Digital oficjalnie potwierdzili termin debiutu swojej produkcji w programie Early Access.



To jednak nie koniec wiadomości związanych z Tainted Grail: The Fall of Avalon. Wraz z datą premiery gry we wczesnym dostępie do sieci trafił bowiem również nowy zwiastun produkcji. Materiał skupia się przede wszystkim na przedstawieniu głównego wątku fabularnego. W trailerze nie zabrakło też fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji.



Na koniec przypomnijmy, że Tainted Grail: The Fall of Avalon oparte jest o grę planszową o tym samym tytule. Produkcja rozgrywa się w mrocznym uniwersum fantasy inspirowanym legendami arturiańskimi. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą natomiast przemierzać otwarty świat i wykonywać różnego rodzaju zadania.