Taika Waititi nakręcił filmy dla Marvela wyłącznie dla kasy

Taika Waititi to reżyser, który ma na koncie udany czas współpracy z Marvelem. To on stanął dwukrotnie za kamerą, żeby poprowadzić ekipę realizującą filmy Thor: Ragnarok oraz Thor: Miłość i grom. Jednak okazuje się, że tak naprawdę nigdy nie był szczególnie zainteresowany współpracą z tym studiem i kręceniem filmów o superbohaterach. Jak sam zdradził powód był bardzo prozaiczny. Filmowiec nie miał wtedy grosza przy duszy i znalazł sposób na szybkie podreperowanie swojego budżetu.