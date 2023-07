Szymek Czarodziej powraca. Zobaczcie nowy zwiastun Simon the Sorcerer Origins

Od zapowiedzi Simon the Sorcerer Origins minął już ponad rok. Deweloperzy zapowiadali wówczas, że gra zadebiutuje na rynku pod koniec marca bieżącego roku, ale tytuł nie trafił do sprzedaży we wspomnianym terminie. Firma Leonardo Interactive – wydawca tytułu – przerwała jednak milczenie i opublikowała nowy zwiastun produkcji skierowanej do fanów Szymka Czarodzieja.

Simon the Sorcerer Origins z nowym zwiastunem i terminem premiery

W najnowszym materiale promocyjny Simon the Sorcerer Origins pojawia się kilka fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak produkcja prezentuje się w akcji. Najważniejszą informację wydawca zostawił jednak na koniec. Zwiastun zdradza bowiem, że na debiut wspomnianego tytułu będziemy musieli poczekać do 2024 roku. Nie podano jednak dokładnej daty premiery.