Szogun wielkim hitem Disney+. Rekordowa oglądalność nowego serialu

Szogun zadebiutował w ubiegłym tygodniu na Disney+ z pierwszymi dwoma odcinkami. Jeszcze przed premierą serial zyskał aż 100% pozytywnych opinii od recenzentów, co przełożyło się również na zainteresowanie widzów. Platforma pochwaliła się więc, że w ciąg pierwszych sześciu dni od premiery serial zaliczył 9 milionów wyświetleń na całym świecie. Wliczone są do tego odtworzenia z serwisów Disney+, Hulu oraz Star+. Sprawiło to, że Szogun stał się liderem wśród seriali rozrywkowych firmy na całym świecie, pokonując pierwszy sezon The Kardashians.

Szogun z rekordową oglądalnością na Disney+

W Ameryce Szogun wyprzedził pod względem oglądalności drugi sezon serialu The Bear i stał się największą premierą stacji FX na wspomnianych wyżej platformach streamigowych. Warto jednak zaznaczyć, że drugi sezon The Bear nie debiutował od razu na Disney+.