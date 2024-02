Disney+ z wielkim hitem. Szogun ma 100% pozytywnych recenzji

Wśród recenzentów nie ma osoby, której nowa produkcja debiutująca na Disney+ nie przypadłaby do gustu.

Szogun to jeden z najciekawszych seriali, które pojawią się w najbliższych tygodniach. Serial niedawno otrzymał nowy zwiastun, a do sieci trafiły również pierwsze recenzje, które są bardzo optymistyczne. W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się 100% pozytywnych opinii z 18 dotychczasowych recenzji. Wygląda więc na to, że już w przyszłym tygodniu obejrzymy na Disney+ wielki hit.

Szogun – krytycy zachwyceni serialem Disney+ w pierwszych recenzjach

Krytycy są zachwyceni zaprezentowanym w Szogunie rozmachem. Uważają, ze to jeden z najbardziej wciągających i imponujących seriali, jakie zadebiutują w tym roku. Chwalą również wciągającą historię pełną politycznych wątków, zapierające dech sceny batalistyczne i świetne aktorstwo. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.