Szogun otrzyma 2. sezon? Twórcy hitu Disney+ dają jednoznaczną odpowiedź

Do zakończenia pierwszego sezonu Szoguna jeszcze sporo czasu, ale już teraz poznaliśmy odpowiedź, czy są szanse na kolejne odcinki.

Szogun to największy hit Disney+. Premierowe odcinki w ciągu pierwszych sześciu dni zaliczyły rekordową liczbę wyświetleń. Również recenzenci i sami widzowie są zgodni, że to serial oferujący jakość, którą rzadko możemy oglądać na naszych ekranach. Niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy jest szansa na drugi sezon. W najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter twórcy Szoguna, Justin Marks i Rachel Kondo ujawnili, że nowych odcinków nie planują.

Szogun – co z 2. sezonem?

Marks przyznał, że historia z książki została w całości zekranizowana, a ich planem nie było rozbudowywanie jej o kolejne elementy. Tym samym nie mają więcej materiału, aby drugi sezon mógł powstać.