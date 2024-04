Szefowa Lucafilm wcale nie naciska na różnorodność? „Trzeba ją do tego przekonywać”

Obecnie Disney najbardziej kojarzony jest z tzw. „kulturą woke”, która dba o zaprezentowaniu postaci, reprezentujących najróżniejsze mniejszości rasowe, płciowe, etniczne itd. Widzimy to zarówno w produkcjach wytwórni, tych aktorskich oraz animowanych, jak również w tytułach od Marvela, czy Lucasfilm. Fani Gwiezdnych wojen obwiniali za to przede wszystkim szefową studia, Kathleen Kennedy. Okazuje się, że to nie prezes Lucasfilm może stać za naciskaniem na twórców, aby uwzględnili różnorodność w swoich projektach. Według dziennikarza Matthew Belloniego Kennedy tak naprawdę nie dba o takie rzeczy.

Kathleen Kennedy została źle oceniona przez fanów Gwiezdnych wojen?

W podcaście The Town Belloni ujawnił, że szefowa Lucasfilm wcale nie jest „wojowniczką woke”. W studiu nie jest znana jako osoba, która walczy o uwzględnienie inkluzywności w produkcjach Lucasfilm, a nawet „trzeba ją przekonywać”, aby zgodziła się na dodanie elementów, które zwiększą różnorodność.