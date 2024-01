Szef Sony twierdzi, że przyszłość PlayStation to PC, urządzenia mobilne i chmura

Co do tego ostatniego z wyjątkiem urządzeń mobilnych nie ma chyba żadnego zaskoczenia – przez ostatnie lata Sony coraz częściej pojawiało się na rynku komputerów stacjonarnych, sprzedając pecetowe wersje m.in. Days Gone, Horizon: Zero Dawn czy God of War. Yoshida zapewnił, że ta praktyka będzie kontynuowana, aczkolwiek wiemy już, że kontynuacje aktualnych bestsellerów Sony ukażą się (lub już ukazały) w pierwszej kolejności na konsolach, a dopiero potem na PC.