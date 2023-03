System Shock Remake zalicza kolejne opóźnienie. Poznaliśmy nową datę premiery

Na początku roku Nightdive Studios potwierdziło, że System Shock Remake zadebiutuje na PC w marcu. Okazuje się jednak, że wspomniana produkcja nie ukaże się w tym miesiącu, a na premierę gry będzie trzeba poczekać kilka dodatkowych tygodni. Deweloperzy poinformowali bowiem o kolejnym opóźnieniu i ujawnili, kiedy dokładnie możemy spodziewać się debiutu odświeżonej wersji dzieła studia Looking Glass.

Premiera System Shock Remake została ponownie opóźniona

Z komunikatu opublikowanego na platformie Steam dowiadujemy się, że nową datę premiery System Shock Remake na PC wyznaczono na 30 maja. W udostępnionym oświadczeniu Nightdive Studios podkreśliło również, że planowało wydać swoją produkcję do końca marca, ale okazało się, że wspomniany termin jest „poza zasięgiem” zespołu, ponieważ deweloperzy są „tylko ludźmi”.



Graczom, którzy czekają na premierę System Shock Remake, nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że to już ostatnie opóźnienie, a kilka dodatkowych tygodni pozwoli deweloperom z Nightdive Studios w pełni dopracować swoją produkcję.



Na koniec przypomnijmy, że System Shock Remake w pierwszej kolejności trafi komputery osobiste. W planach znajdują się również wersje na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S, które – jak informują twórcy – mają pojawić się w „odpowiednim czasie”